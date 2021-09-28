«РКС-Самара»: когда не платят за воду, приходят приставы

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Взыскание долгов за холодную воду и канализацию через суд – обычная практика, которую ведут специалисты «РКС-Самара». Однако даже после решения суда не все самарцы добровольно расстаются с долгами.

В конце сентября состоялся первый в 2021 году совместный рейд сотрудников «РКС-Самара» и приставов-исполнителей Промышленного района города Самары. Они посетили должников, проживающих по адресам: ул. Стара-Загора, 65, 71, 101, 109, и вручили им требования об оплате задолженности.

Общая сумма долга по исполнительному производству этих должников составила 177 522 рубля. Один из них, не дожидаясь описи имущества, на месте уплатил 13 000 рублей, которые он задолжал за водоснабжение и водоотведение.

Стоит отметить, что до конца 2021 года состоится ещё несколько совместных рейдов. «РКС-Самара» призывает всех своих абонентов не накапливать долги и оплачивать квитанции за холодную воду и канализацию вовремя и в полном объёме!

Фото: «РКС-Самара»