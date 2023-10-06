«РКС-Самара» информируют жителей города о ремонтно-профилактических работах на неделю

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Как обычно по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

10 октября запланирована замена задвижек на водопроводной линии на ул. Победы. Для этого с 09:00 10 октября до 02:00 11 октября холодная вода будет отключена по адресам: ул. Гагарина, 128; 1й Безымянный пер., 4; ул. Победы, 7А, 73, 77; ул. Физкультурная, 2, 4, 6, 8, 72; ул. 22 Партсъезда, 4,9.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

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