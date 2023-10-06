Я нашел ошибку
Главные новости:
Подходящий участок в области есть, но против стройки местные жители.
В горадминистрации объяснили, почему услуга по кремации в границах Самары невозможна
В течение трех дней выезда участники будут развивать свои творческие навыки и пройдут образовательную программу от региональных и федеральных экспертов.
В Кинельском районе стартовала выездная школа Студенческой весны «В самое сердце. Сборка»
В частности, энергетики провели уборку вдоль тепломагистрали на улице Молодежной. Они собрали и вывезли несколько десятков мешков с опавшей листвой и бытовым мусором.
Сотрудники Новокуйбышевских тепловых сетей присоединились к городскому субботнику
Чемпионом сезона стала команда КВН «Перспективочка» - Гимназия «Перспектива».
Чемпионом телевизионного шоу талантов «Детский КВН» 2023 стала Самара
Стратегия развития Самары до 2025 года была принята в 2013 году. К процессу разработки были привлечены представители профессионального сообщества и жители города.
Опыт Самары по стратегическому планированию представили на заседании Ассоциации городов Поволжья
Университет сервиса бесплатно обучит школьников и молодежь составлению творческих экскурсий.
Поволжский государственный университет сервиса объявил старт интенсива «Арт-туризм» для подростков и молодежи
Глава региона поблагодарил руководство поволжского филиала одного из крупнейших в мире электросетевых холдингов за вклад в развитие образования в регионе.
Дмитрий Азаров и руководство «Россетей» запустили учебный полигон в самарском строительно-энергетическом колледже им. П. Мачнева
10 октября запланирована замена задвижек на водопроводной линии на ул. Победы.
«РКС-Самара» информируют жителей города о ремонтно-профилактических работах на неделю
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.68
0.22
EUR 104.79
0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
В Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» информируют жителей города о ремонтно-профилактических работах на неделю

6 октября 2023 15:47
157
10 октября запланирована замена задвижек на водопроводной линии на ул. Победы.

Как обычно по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

10 октября запланирована замена задвижек на водопроводной линии на ул. Победы. Для этого с 09:00 10 октября до 02:00 11 октября холодная вода будет отключена по адресам: ул. Гагарина, 128; 1й Безымянный пер., 4; ул. Победы, 7А, 73, 77; ул. Физкультурная, 2, 4, 6, 8, 72; ул. 22 Партсъезда, 4,9.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Учения федерального уровня прошли в РКС-Самара
06 октября 2023, 09:34
Учения федерального уровня прошли в РКС-Самара
Действие происходило на одной из насосно-фильтровальных станций. ЖКХ
204
Есть что показать и есть над чем работать.
05 октября 2023, 15:40
На городских очистных канализационных сооружениях «РКС-Самара» прошло выездное заседание гордумы Самары
Есть что показать и есть над чем работать. ЖКХ
842
Самарцы, засоряющие канализацию, получили деревянный туалет
03 октября 2023, 11:41
Самарцы, засоряющие канализацию, получили деревянный туалет
Бригады цеха эксплуатации канализации каждый месяц устраняют 300 с лишним засоров в городе, где десятки тысяч домов. ЖКХ
488

В центре внимания
Продолжается подключение социальных объектов и жилищного фонда Самары к теплу
6 октября 2023  12:22
Продолжается подключение социальных объектов и жилищного фонда Самары к теплу
200
В Самарской области временно ограничат движение по трассе М-5 «Урал»
6 октября 2023  11:03
В Самарской области временно ограничат движение по трассе М-5 «Урал»
213
Дмитрий Азаров и Елена Вяльбе обсудили вопросы развития инфраструктуры лыжного спорта в Самарской области.
5 октября 2023  16:16
Елена Вяльбе оценила лыжероллерную трассу в Самаре
468
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
5 октября 2023  12:59
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
506
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
5 октября 2023  11:42
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
342
Весь список