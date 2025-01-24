«РКС-Самара»: информация о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю

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Как всегда, по пятницам, информируем жителей об адресах, где на следующей неделе будут проводиться работы на сетях водоснабжения и воду придется отключить. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

25 января собираемся заменить пожарный гидрант на ул. Воронежской. Холодную воду придётся отключить с 10:00 до 16:00 в домах по адресам: ул. Воронежская, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108.

28 января предстоит провести следующие работы: демонтаж и монтаж запорной арматуры на линиях диаметром 150 мм и 200 мм, замена обратного клапана на линии 150 мм, текущий ремонт агрегата 30 кВт по ул. Никитинской. С 11:00 до 15:30 без ХВС будут: ул. Никитинская, 66А, 75, 77, 79; ул. Агибалова, 68, 70, 76, 78, 80.

30 января планируются замена, установка и ремонт задвижек на трубопроводе диаметром 300 мм на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко. В связи с этим с 10:00 30.01.2025 до 02:00 31.01.2025 без холодного водоснабжения будут: ул. Советской Армии, 120, 130, 130А; ул. Антонова-Овсеенко, 26, 59, 59А, 59Б, 59В; ул. Карбышева, 81.

Всё, что написано выше - предварительно и ориентировочно. Потому что ситуация с ремонтными работами меняется очень быстро. В течение недели список работ «РКС-Самара» может быть скорректирован. А воду дома в запасе лучше иметь всегда.