«РКС-Самара»: более 28 тысяч самарцев не платят за воду и канализацию более трех месяцев

На конец сентября 2025 года общая сумма задолженности физических лиц перед «РКС-Самара» за потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения превысила 1,4 млрд рублей.

В октябре 2025 года абоненты, которые не платили за воду более трёх месяцев, получат яркие оранжевые квитанции. В них ресурсоснабжающее предприятие напомнит о необходимости оплаты. В случае дальнейшего игнорирования обязательств, к должникам будут применены дополнительные меры воздействия. Например, введение ограничений на пользование системой водоотведения в отдельной квартире. Но доводить до этого никто не хочет.

Компания заинтересована в конструктивном диалоге с абонентами и предлагает должникам обратиться в центры обслуживания клиентов «РКС-Самара» или воспользоваться онлайн-сервисами для заключения соглашения о реструктуризации долга.

Призываем всех, кто испытывает трудности с оплатой: не откладывайте обращение, мы готовы вместе найти решение. Это позволит погасить задолженность поэтапно, без применения ограничительных мер.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»