Главные новости:
Программа слета направлена на популяризацию, поддержку и развитие «серебряного» добровольчества в муниципальных образованиях региона. 
Третий Межмуниципальный слет «серебряных» добровольцев губернии принимает Кинельский район
В число лидеров рейтинга литературных клубов в рамках проекта «Чтецкие программы» за сентябрь вошла школа № 10 Отрадного. 
Школа Самарской области вошла в число регионов-лидеров сентября по ведению школьных литературных клубов
Самарская компания ООО «ТПК БРИК», выступила организатором всероссийской практической конференции «За-Завод! Цех практиков».
Самарские промышленники поделились успешным опытом по внедрению бережливого производства
Компания заинтересована в конструктивном диалоге с абонентами и предлагает должникам обратиться в центры обслуживания клиентов «РКС-Самара» или воспользоваться онлайн-сервисами для заключения соглашения о реструктуризации долга.
«РКС-Самара»: более 28 тысяч самарцев не платят за воду и канализацию более трех месяцев
Каждый из участников нарисовал защитников правопорядка такими, какими они видят своих родителей на службе. 
Самарские транспортные полицейские провели отборочный этап конкурса детского рисунка
Пребывание у воды и на воде в холодное время года требует соблюдения определённых правил предосторожности.
Инспекторы ГИМС СО призывaют любителей осенней рыбaлки к осторожности
Всего на территории региона будет работать 36 специально организованных площадок для проведения тестирования.
Самарская область примет участие во Всероссийском аграрном диктанте
На отборочном этапе участникам предстоит ответить на 15 вопросов.
Всероссийская викторина «История будущего» пройдет в губернии на трёх площадках
«РКС-Самара»: более 28 тысяч самарцев не платят за воду и канализацию более трех месяцев

6 октября 2025 15:58
101
На конец сентября 2025 года общая сумма задолженности физических лиц перед «РКС-Самара» за потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения превысила 1,4 млрд рублей.

На конец сентября 2025 года общая сумма задолженности физических лиц перед «РКС-Самара» за потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения превысила 1,4 млрд рублей.

В октябре 2025 года абоненты, которые не платили за воду более трёх месяцев, получат яркие оранжевые квитанции. В них ресурсоснабжающее предприятие напомнит о необходимости оплаты. В случае дальнейшего игнорирования обязательств, к должникам будут применены дополнительные меры воздействия. Например, введение ограничений на пользование системой водоотведения в отдельной квартире. Но доводить до этого никто не хочет.

Компания заинтересована в конструктивном диалоге с абонентами и предлагает должникам обратиться в центры обслуживания клиентов «РКС-Самара» или воспользоваться онлайн-сервисами для заключения соглашения о реструктуризации долга.

Призываем всех, кто испытывает трудности с оплатой: не откладывайте обращение, мы готовы вместе найти решение. Это позволит погасить задолженность поэтапно, без применения ограничительных мер.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

 

