«РКС-Самара»: блокировка карт должников начинается

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До конца августа 6,5 тысяч счетов абонентов «РКС-Самара» могут быть заблокированы в любой момент.

Должником по закону считается любой абонент, не оплативший квитанцию предыдущего периода на 11 число календарного месяца. И уже 11 числа ресурсная компания может направлять в суд заявление о выдаче судебного приказа и далее, о возбуждении исполнительного производства. При этому сумма долга значения не имеет. В августе «РКС-Самара» передали в суды 2100 таких заявлений на общую сумму долга в 38 миллионов рублей. Среди них неплательщики и из частного сектора, и из многоквартирных домов.

Первый способ взыскания средств в рамках исполнительного производства – блокировка банковских карт и расчётных счетов. Получается, что число должников, которым теперь может быть перекрыт доступ к личным финансам, в августе увеличилось ещё на 2100 и теперь составляет 6,5 тысяч.

Кто входит в их число – точно описать нельзя, ясно одно: если в начале месяца абонент получил квитанцию и оплатил её до 10 числа, блокировка средств не грозит. Если же долг есть, вне зависимости от его суммы и срока накопления, абонент может остаться без доступа к своей банковской карте. Не рискуйте. Срочно, а лучше – своевременно и регулярно, оплачивайте услуги водоснабжения и канализации.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»