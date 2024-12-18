«РКС-Самара» близки к завершению строительства двух водоводов крупного диаметра

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Для ресурсной компании проект строительства водоводов в Куйбышевский район, давно стал родным и понятным. Но если рассказывать о нём в подробностях людям непосвящённым, то узнать они могут много интересного.

Первое, и самое главное: запуск водоводов обеспечит мягкой питьевой водой жителей Куйбышевского и Волжского районов, а в перспективе, возможно, и Новокуйбышевска. Вода, которую здесь будут подавать в дома жителей, будет забираться из Волги, очищаться и готовиться на НФС-1 в районе спуска ул. Советской Армии. Далее уже действующими водоводами вода пойдёт до привокзальной котельной на ул.Горной и уже новыми водоводами в Самарское заречье.

Для того, чтобы все протекало гладко, как и на бумаге, строители протянули 2 новых трубы диаметром 1000 мм (метр в высоту!) под железной дорогой и под дном реки Самары. Работы были сложными, требовали нестандартных технических решений. Под железной дорогой надо было построить защитный футляр и уложить страховочные пакеты. Построили, подстраховали. Бурение под дном реки стало отдельным вызовом и приключением. Бурильная установка несколько раз упиралась в непроходимые грунты, ломалась, приходилось часть работ делать заново. Справились.

Кроме того, специалисты «РКС-Самара» построили 23 водопроводных камеры, ещё одну закончат на днях. На НФС-3, откуда вода будет подаваться в дома жителей, произведена подготовка оборудования. Осталось совсем немного до окончания строительных работ. В 2024 году в этом нелёгком деле будет поставлена точка.

Сразу после новогодних праздников начнётся другой этап: отладка технологического процесса, промывка системы, опрессовка и постепенный запуск водоводов в работу. Воду ждут 115 тысяч жителей, общая стоимость проекта 2,5 млрд рублей, финансируется из федерального, областного, городского бюджетов и инвестиционной программы «РКС-Самара».