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«РКС-Самара»: 19 октября при замене задвижек на пр. Карла Маркса будет временно отключено холодное водоснабжение

18 октября 2023 20:14
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Жителям рекомендуется сделать запас воды. Также будет организован подвоз питьевой воды бойлерами

«РКС-Самара» информируют жителей Кировского района о предстоящих работах на сетях холодного водоснабжения. 19 октября сотрудники ресурсной компании будут менять сразу восемь задвижек диаметром 200 и 400 мм на водоводе на пр. Карла Маркса. Для этого будет временно отключено холодное водоснабжение по адресам:

- ул. Алма-Атинская, 76, 78, 80, 82, 82А;

- ул. Ташкентская, 77, 79, 83, 85, 87;

- пр.Карла Маркса, 455, 455А, 457, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 491А.

- ул. Черемшанская, 222, 224, 226, 228  230, 232, 234, 236, 238, 240 244, 244А, 246, 248, 250, 254, 256, 258.

Планируется провести работы с 10:00 19 октября до 06:00 20 октября. Жителям рекомендуется сделать запас воды. Также будет организован подвоз питьевой воды бойлерами: адреса будут меняться в течение дня. Подробная информация будет размещена на сайте samcomsys.ru  в разделе Диспетчерская.

Замена запорной арматуры повысит надёжность системы холодного водоснабжения, позволит усовершенствовать схему переключений и уменьшить количество домов, которые могут остаться без воды в случае технологического отказа.

 

Фото:   freepik.com

Теги: РКС-Самара

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