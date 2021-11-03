Результаты месячника по техобслуживанию газового оборудования в регионе обсудили на совещании облправительства

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Результаты месячника по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования обсудили на совещании в Правительстве Самарской области, которое провел Виктор Кудряшов.

Как доложил заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Евгений Федюкин, в Самарской области насчитывается более 18,1 тыс. газифицированных многоквартирных домов. В 2021 году в инспекцию поступило 570 обращений по вопросам нарушения использования и эксплуатации газового оборудования. По результатам проверочных мероприятий выдано 30 предписаний об устранении нарушений, возбуждено 142 административных дела, 127 из них в отношении физических лиц, остальные - в отношении юридических и должностных лиц. Объявлено 43 предостережения юридическим лицам.

С мая по август текущего года ГЖИ совместно с газовыми службами и управляющими организациями проводились ежедневные рейды, в ходе которых специалисты проверяли работу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования - плит, колонок, вентиляционных каналов.

В ходе месячника проверено 2847 многоквартирных домов, что составляет 15,5% от общего количества газифицированных МКД. Организованы рейды со специализированными и управляющими организациями. Также со специализированными организациями было проверено 1345 МКД, с управляющими организациями - 1502. В ходе рейдов было выявлено 38 нарушений, 29 из них устранены представителями спецорганизаций на месте.

Проведено 11 внеплановых проверок, по результатам которых выдано 10 предписаний и возбуждено 11 дел об административных правонарушениях.

Кроме того, в ходе месячника с собственниками и нанимателями помещений проводилась разъяснительная работа по правилам пользования газом в быту. Совместно со средствами массовой информации было проведено 27 рейдов. Сюжеты по результатам рейдов были опубликованы на сайте инспекции и на сайтах СМИ.

Также инспекцией проводится мониторинг мероприятий, проведенных управляющими компаниями по проверке состояния вентиляционных каналов и дымоходов в многоквартирных домах для предотвращения отравлений жильцов угарным газом. В результате мониторинга проверок, проходящих в рамках подготовки к отопительному сезону 2021-22 годов, было отправлено на доработку 312 паспортов готовности к отопительному сезону, в которых отсутствовали акты проверки дымоходов. В настоящий момент все нарушения устранены.

Виктор Кудряшов отметил необходимость отработать с газораспределительными организациями вопрос о прекращении подачи газа там, где есть нарушения: «Это позволит нам избежать многих проблем. Коллеги, в Набережных Челнах в Татарстане на прошлой неделе произошла трагедия, до этого в ряде других субъектов. Давайте вспомним, что у нас было в Крутых Ключах 2-3 года назад. Нам крайне важно и разъяснять населению правила, и добиваться исполнения требований от граждан и организаций».

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