Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 30 сентября

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По информации ресурсоснабжающей организации, большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях возможно кратковременное отключение водоснабжения.

⚒1 октября бригада будет проводить замену задвижки диаметром 100 мм и пожарный гидрант по ул. Перекопской. Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 9.30 до 18.00 по адресам: ул. Перекопская, 7, 9, 11, 13, 15; ул. Телевизионная, 2-28, 1-29.

Установка бойлера по адресу: ул. Перекопская, 11.

⚒3 октября планируется заменить пожарный гидрант на проспекте Кирова. Для этого с 09:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресу: пр. Кирова, 157.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.