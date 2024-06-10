Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю

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По информации ресурсоснабжающей организации, большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях возможно кратковременное отключение водоснабжения.

11 июня планируется заменить запорную арматуру на насосной станции на ул. Урицкого. Без ХВС с 11:00 до 13:55 адреса: ул. Урицкого, 28 и 30; ул.Пензенская, 26, 43, 45, 51, 53; ул. Владимирская, 37, 41, 43, 43А, 45; пр. Карла Маркса, 11, 13, 15, 19, 21Б, 23; ул. Тухачевского, 24, 26, 28; ул. Пятигорская, 4, 8, 10.

В этот же день 11 июня запланирована замена трёх пожарных гидрантов на ул. Самарской. Для этого с 09:00 до 17:00 холодная вода будет отсутствовать по адресам: ул. Молодогвардейская, 8-115, 74-106; ул. Галактионовская, 29-55, 34-74; ул. Ленинская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 3, 7, 9, 11, 13, 15; ул. Самарская: 21-33.

Бойлер: ул. Венцека/ул. Галактионовская, ул. Садовая/ул. Венцека.

13 июня запланирована замена напорных и разрезных задвижек на насосной станции подкачки на ул. Георгия Димитрова. С 09:00 до 14:00 будет отключена холодная вода по адресам: ул. Георгия Димитрова, 18, 20; ул. Стара Загора, 168.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.