Главные новости:
жители Самары увлеклись нехудожественной литературой
Самарец заплатит за причинение смерти по неосторожности
Печное отопление: самарцам рассказали, как избежать пожара в холодное время года
Пять промышленных предприятий Самарской области начинают внедрение методик бережливого производства
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
Учебные заведения и учреждения культуры Самарской области приглашают создать Лектории Знания
Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на контроле администрации Самары
При содействии самарского ОМОНа задержан подозреваемый в убийстве, находившийся в розыске
Лента новостей
Мероприятия
Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на контроле администрации Самары

133
22 января первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин в рамках рабочего объезда проверил устранение повреждений на сетях холодного водоснабжения в Куйбышевском районе. 

На этой неделе в районе дома № 2 по ул. Нефтяников заменили сети диаметром 250 мм. 

Михаил Малыхин проверил ликвидацию повреждения на сети водоотведения на улице Воронежской.  

До середины следующей недели специалисты компании «РКС-Самара» завершат перекладку линии длиной 30 метров и диаметром 315 мм. Особое внимание компания уделяет обеспечению безопасности при проведении работ. 

Напомним, сообщить о проблемах на коммуникациях (утечки, излив канализации, открытый колодец, провалы около колодца) можно по телефонам диспетчерской «РКС-Самара» (846) 334-75-12, 311-05-05 (робот) или в телеграм-бот https://t.me/vodasignal_sks_bot. Круглосуточная аварийная служба Т Плюс: 8 (846) 953-79-04.

В центре внимания
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
119
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
136
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
416
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
712
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
557
