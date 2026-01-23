Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на контроле администрации Самары

22 января первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин в рамках рабочего объезда проверил устранение повреждений на сетях холодного водоснабжения в Куйбышевском районе.

На этой неделе в районе дома № 2 по ул. Нефтяников заменили сети диаметром 250 мм.

Михаил Малыхин проверил ликвидацию повреждения на сети водоотведения на улице Воронежской.

До середины следующей недели специалисты компании «РКС-Самара» завершат перекладку линии длиной 30 метров и диаметром 315 мм. Особое внимание компания уделяет обеспечению безопасности при проведении работ.

Напомним, сообщить о проблемах на коммуникациях (утечки, излив канализации, открытый колодец, провалы около колодца) можно по телефонам диспетчерской «РКС-Самара» (846) 334-75-12, 311-05-05 (робот) или в телеграм-бот https://t.me/vodasignal_sks_bot. Круглосуточная аварийная служба Т Плюс: 8 (846) 953-79-04.