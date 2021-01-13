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Региональный оператор Самарской области по обращению с ТКО получил грант за победу в конкурсе

13 января 2021 18:51
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Всего было подано 139 заявок от предприятий, осуществляющих свою деятельность в самых различных сферах. 

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) подвел результаты конкурсного отбора среди компаний на получение грантов для развития их проектов. Было два конкурсных отбора: поддержка проектов по внедрению отечественных IT-решений и поддержка проектов по разработке отечественного программного обеспечения.

Всего было подано 139 заявок от предприятий, осуществляющих свою деятельность в самых различных сферах. 

В число победителей конкурса вошел региональный оператор ООО «ЭкоСтройРесурс» с проектом «Внедрение системы управления кооперационным производством сбора и утилизации твердых коммунальных отходов на базе цифровой платформы «Маджента».

Региональный оператор получит 158 миллионов рублей на развитие и внедрение продукта, позволяющего обеспечить прозрачность деятельности всех участников цепи. Начиная от работы перевозчиков и заканчивая работой предприятий сортировки и переработки. 

Напомним, региональный оператор уже имеет опыт по разработке решений в этой области. На каждом участке от контейнерной площадки до полигона вопрос контроля решен с помощью отдельных ИТ-инструментов. Мусоровозы оснащены спутниковой системой ГЛОНАСС, и движение техники отслеживается в режиме реального времени. Для въезда на полигон используется идентификация по qr-коду, мусоровозы «сканируют», и данные о весе ТКО автоматически передаются в базу.

Впереди предстоит работа по совершенствованию отдельных составляющих и созданию единой системы управления кооперационным производством сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. 

Грант рассчитан на реализацию проекта в течение двух лет. Результатом станет внедрение коммуникационной платформы взаимодействия потребителей, перевозчиков, полигонов хранения и заводов, перерабатывающих твердые коммунальные отходы, а также надзорных и территориальных органов исполнительной власти. 

«Внедрение новой цифровой платформы позволит контролировать все процессы в сфере обращения с ТКО, собирать и анализировать информацию на каждом этапе. И если будет какой-то сбой - поломка техники, коммунальная авария, которая не позволит проехать к контейнерной площадке, или перегруженность на дороге, - все эти ежедневные нюансы программа будет учитывать и перераспределять потоки таким образом, чтобы вывоз ТКО осуществлялся в определенное время и без перебоев», - прокомментировал Михаил Захаров, директор «ЭкоСтройРесурс».  

 

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