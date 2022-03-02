Расчистка крыш: самарцев призывают не парковать автомобили вблизи домов со скатной кровлей

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Сезонные работы по расчистке крыш: в период «температурных качелей» самарцев призывают не парковать автомобили вблизи домов со скатной кровлей.



На еженедельном рабочем совещании в профильном департаменте Первый заместитель Главы г. о. Самара Владимира Василенко заострил внимание глав внутригородских районов и управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и ТСН не только на качественной и своевременной расчистке кровель от снежных накоплений, но и на безопасности пешеходов и граждан, оставляющих свои автомобили вдоль жилых домов.



Сегодня, 2 марта, в Самаре в очистке скатных крыш задействовано 54 бригады, в составе которых работает 155 человек. Сегодня запланировано к очистке 158 домов.



В этих условиях необходимо помнить о мерах предосторожности. Перед тем, как планировать парковку автомобиля каждый водитель должен осмотреть территорию на предмет безопасности.



Кроме того, перед началом работ потенциально опасная территория огораживается сигнальной лентой.

Фото: администрация Самары