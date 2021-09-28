Я нашел ошибку
Главные новости:
Она является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров по художественной гимнастике и чемпионкой Европы 2021 года в командном зачете.
В честь 16-летней россиянки назвали элемент в художественной гимнастике
Президент заявил, что средства на индексацию заложены в проект федерального бюджета.
Путин: повышение пенсий в предстоящие годы в России продолжится
Новая программа расселения аварийного жилья должна быть запущена в РФ уже со следующего года.
Путин заявил, что "надо вытащить людей из трущоб"
Родина всероссийской студенческой весны — Самарская область.
Дмитрий Азаров: «Финал всероссийской студвесны войдет в историю нашего региона и всего студенческого движения страны»
В связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы.
Продлено ограничение движения по улице Агибалова в Самаре
По предварительным данным, он умер из-за несчастного случая.
Солдата, пропавшего рядом с воинской частью во время учений в Свердловской области, нашли мертвым
Ему было 63 года.
Умер участник "Голоса" певец и радиоведущий Николай Арутюнов
10 лет назад помочь маленькому пациенту могли лишь в крупных федеральных профильных центрах.
Самарские кардиохирурги прооперировали мальчика со сложнейшим врожденным пороком сердца
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.51
-0.15
EUR 84.68
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится вечер камерной и органной музыки «Вселенная Вивальди»
На острове Зелененький состоялась экологическая акция «Чистые берега»
В Тольятти отметят Международный день музыки 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Процесс пуска тепла в Самаре на завершающей стадии

28 сентября 2021 16:23
219
Так, за минувшие сутки обогрели 836 многоквартирных домов.

В Самаре в непрерывном режиме продолжается запуск систем отопления в жилищном фонде и социальном секторе. 

Так, за минувшие сутки обогрели 836 многоквартирных домов. Сегодня на общегородском совещании, которое провел Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, поставлена очередная задача – до конца дня обеспечить теплоресурсом еще более 400 жилых здания. Всего же подключено уже свыше 9,5 тысяч домов. Таким образом, отапливаются около 92% жилых объектов.

Максимально оперативно теплоносителем заполняют коммуникации в учреждениях социальной сферы, которая традиционно в приоритете – батареи нагрелись в 98,8% таких зданий. В том числе в полном объеме ресурс получают стационары с круглосуточным пребыванием людей, учреждения опеки и попечительства, городские объекты дополнительного образования, СУЗы. В школах показатель составляет 99,6%, в детских садах он превысил 99%, средний показатель для учреждений культуры и спорта – 96,5%.

Ведется адресная работа. С начала текущей недели в администрациях внутригородских районов и профильного городского департамента открыты «горячие линии» для получения, анализа и отработки поступающих от населения обращений. Все заявки остаются на контроле до полного исполнения локальных задач.

Основные объемы сезонных работ, связанных с обеспечением отоплением, регулировкой гидравлического и температурного режимов требуется выполнить до резкого понижения температуры наружного воздуха. На каждом штабе (а заседания проходят в ежедневном режиме) исполнителям напоминают о персональной ответственности за выполнение поставленных задач.

Телефоны «горячей линии» размещены на официальном сайте администрации Самары.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Законодательный орган региона обновился больше чем наполовину – 27 человек из 50 не избирались в предыдущем созыве и приступили к работе в качестве депутатов.
28 сентября 2021  18:19
Дмитрий Азаров: «Потенциал Самарской губернской думы 7-го созыва очень велик»
240
В Самарской губернской думе выбрали нового спикера
28 сентября 2021  14:02
В Самарской губернской думе выбрали нового спикера
430
И снова рост: за сутки выявили 586 случаев коронавируса в Самарской области
28 сентября 2021  12:59
И снова рост: за сутки выявили 586 случаев коронавируса в Самарской области
374
Уже 91,2% многоквартирных домов Самары подключены к теплоисточникам
28 сентября 2021  10:55
Уже 91,2% многоквартирных домов Самары подключены к теплоисточникам
295
В Самарской области введут QR-коды для посещения ряда учреждений
28 сентября 2021  09:22
В Самарской области введут QR-коды для посещения ряда учреждений
352
Весь список