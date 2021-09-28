Процесс пуска тепла в Самаре на завершающей стадии

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В Самаре в непрерывном режиме продолжается запуск систем отопления в жилищном фонде и социальном секторе.

Так, за минувшие сутки обогрели 836 многоквартирных домов. Сегодня на общегородском совещании, которое провел Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, поставлена очередная задача – до конца дня обеспечить теплоресурсом еще более 400 жилых здания. Всего же подключено уже свыше 9,5 тысяч домов. Таким образом, отапливаются около 92% жилых объектов.

Максимально оперативно теплоносителем заполняют коммуникации в учреждениях социальной сферы, которая традиционно в приоритете – батареи нагрелись в 98,8% таких зданий. В том числе в полном объеме ресурс получают стационары с круглосуточным пребыванием людей, учреждения опеки и попечительства, городские объекты дополнительного образования, СУЗы. В школах показатель составляет 99,6%, в детских садах он превысил 99%, средний показатель для учреждений культуры и спорта – 96,5%.

Ведется адресная работа. С начала текущей недели в администрациях внутригородских районов и профильного городского департамента открыты «горячие линии» для получения, анализа и отработки поступающих от населения обращений. Все заявки остаются на контроле до полного исполнения локальных задач.

Основные объемы сезонных работ, связанных с обеспечением отоплением, регулировкой гидравлического и температурного режимов требуется выполнить до резкого понижения температуры наружного воздуха. На каждом штабе (а заседания проходят в ежедневном режиме) исполнителям напоминают о персональной ответственности за выполнение поставленных задач.

Телефоны «горячей линии» размещены на официальном сайте администрации Самары.

Фото: администрация Самары