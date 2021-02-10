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Прокуратурой Самары проводится прием граждан

10 февраля 2021 15:11
51
Ежедневно в рабочее время, кроме выходных и праздничных дней.

Прокуратурой города Самара ежедневно в рабочее время, кроме выходных и праздничных дней, осуществляется прием граждан в соответствии с положениями Федеральных законов «О прокуратуре Российской Федерации», «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 32.

​Личный прием граждан осуществляется по следующему расписанию:

- прокурором г. Самары Ярыгиным А.В. осуществляется каждую среду с 09.00 до 18.00;

- заместителем прокурора города Куницким К.А. – каждый вторник с 09.00 до 18.00;

- заместителем прокурора города Петрушиным А.Г. – каждый понедельник с 09.00 до 18.00, передает пресс-служба горадминистрации.

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