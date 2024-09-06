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Прокуратура помогла восстановить горячее водоснабжение в многоквартирном доме в Самаре

6 сентября 2024 13:39
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Прокуратура помогла восстановить горячее водоснабжение в многоквартирном доме в Самаре

В ходе мониторинга социальных сетей прокуратурой Ленинского района г. Самары выявлена информация о длительном отсутствии горячего водоснабжения в многоквартирном доме по ул. Арцыбушевской, д. 34 д.

Прокурор района Юрий Сапрунов выехал на место коммунальной аварии.

Проверкой установлено, что теплосети дома находятся на обслуживании теплоснабжающей организации филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс». В доме на момент выезда прокурора 03.09.2024 полностью отсутствовало горячее водоснабжение в связи с повреждением теплового трубопровода, выявленным в ходе проведения гидравлических испытаний трубопроводных коммуникаций 26.07.2024.

Прокурор района внес директору филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» представление с требованием о незамедлительном устранении нарушений. Теплоснабжающая организация в этот же день начала работы по замене участка трубопровода длиной 2,5 метра, подача горячего водоснабжения в доме была полностью восстановлена.

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