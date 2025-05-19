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Программа цифровизации «РКС-Самара» заняла 2 место в номинации «Цифровая трансформация» на V Всероссийской Премии профессионалов ЖКХ в Москве

19 мая 2025 13:56
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Программа цифровизации «РКС-Самара» заняла 2 место в номинации «Цифровая трансформация» на V Всероссийской Премии профессионалов ЖКХ в Москве

Программа цифровизации «РКС-Самара» признана одной из лучших на V Всероссийской «Межрегиональной многоотраслевой Премии профессионалов предприятий городского хозяйства 2024». Компания заняла второе место в номинации «Цифровая трансформация деятельности организации».

Церемония награждения победителей Премии состоялась в прошлую пятницу в Москве. Лучшие проекты отбирались среди 980 заявок из разных регионов России по 17 номинациям.

«РКС-Самара» реализует программу цифровой трансформации в течение трёх лет для повышения клиентоориентированности, инвестиционной привлекательности и эффективности, а также роста уровня информационной безопасности. По программе реализованы проекты по автоматизации и диспетчеризации разных объектов.

В автоматическом режиме подаётся воздух на воздуходувных станциях городских очистных канализационных сооружений, регулируется давление в системе водоснабжения, ведётся мониторинг основных рабочих процессов. В результате на 60 млн кВт ч/год (32%) снизилось потребление электроэнергии в системе водоснабжения, в системе водоотведения – на 31 млн кВт ч/год (40%).

Также на предприятии используется программа, которая позволяет автоматически принимать заявки от жителей и передавать их профильным специалистам. В ней отображается время выезда специалистов на место, ход выполнения работ, использованные материалы. Это значительно упрощает планирование, внутреннее взаимодействие и ускоряет ремонтные процессы.

«Мы не только получаем результат от её реализации, но и привлекаем научное сообщество к развитию проекта, обучаем студентов, понимая, что результаты должны работать на отрасль и жителей ещё долгое время, повышая качество услуг водоснабжения и водоотведения и удовлетворенность жителей», - сказала директор по качеству «РКС-Самара» Юлия Егорова.

 «Мы сегодня поощрили лучших работников отрасли ЖКХ, управляющие и ресурсоснабжающие организации. Нам важно распространять опыт и практики лучших, чтобы ими активно пользовались другие и внедряли у себя высокие стандарты обслуживания», - отметил координатор проекта «Школа ЖКХ», депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Межрегиональная многоотраслевая Премия профессионалов предприятий городского хозяйства 2024 проводится Советом по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ совместно с Министерством строительства и ЖКХ РФ и активом федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя» партии «Единая Россия». Премия присуждается в номинациях, которые затронули самые важные изменения в профессии и потребовали от специалистов высочайшего профессионализма, трудолюбия и изобретательности.

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