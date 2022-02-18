Причина высоких счетов за тепло – холодная зима 2020/2021 годов

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Согласно статистике Гидрометцентра, средняя температура в отопительный период 2020/2021 годов составила -2,8 градуса Цельсия и оказалась значительно холоднее предыдущей зимы. Для сравнения, средняя температура трех самых холодных месяцев 2019/2020 годов достигала лишь -0,4 градуса Цельсия.

Сильные холода последней зимы стали одной из главных причин заметного увеличения вопросов по начислениям за услуги центрального отопления. Дело в том, что большинство жителей Самарской области проживают в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета (ОДПУ), и платят за отопление равными долями в течение всего года. Эта система еще называется оплата по 1/12. В этом случае за основу для начисления ежемесячной платы берется среднемесячное потребление конкретного многоквартирного дома за предыдущий год. То есть в холодном 2021 году, когда потребление ресурса было высоким, платеж был рассчитан по данным теплого 2020 года.

В текущем году ситуация будет обратной: платежи 2022 года будут формироваться, основываясь на статистике потребления собранной в 2021 году. Другими словами, среднемесячный объем, который горожане оплачивают в качестве 1/12, сформирован на основе фактических данных потребления тепловой энергии многоквартирным домом в 2021 году по показаниям общедомовых приборов учета. И в 2022 году он выше из-за более холодной зимы 2020/2021 гг.

Но не одни лишь морозы влияют на формирование платежек. Второй значимый фактор – конструктивные особенности зданий, качество работы системы теплоснабжения домов, выполненные энергосберегающие мероприятия, иными словами, то, как управляющие компании подготовили дома к отопительному сезону и как они его проходят. От этого зависит, сколько тепловой энергии дом потребляет.

Собственники вправе отказаться от получения квитанций с корректировкой. Для этого им достаточно на общем собрании выбрать порядок оплаты тепловой энергии по 1/7, т.е. только в отопительный сезон. Протокол общего собрания с принятым решением необходимо направить в адрес ресурсоснабжающей компании любым удобным способом, после чего жители дома начнут оплачивать тепло по факту потребления.

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