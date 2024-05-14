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При поддержке «Т Плюс» в Самаре появился новый арт-объект

14 мая 2024 10:57
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При поддержке «Т Плюс» в Самаре появился новый арт-объект

На здании Исполнительной дирекции Самарского филиала ПАО «Т Плюс» по адресу Маяковского, 15 появилось новое граффити. Над его созданием работали известные художники Денис Вертиго и Андрей ЧЖНС.

Граффити украсило два фасада здания на пересечении улиц Маяковского и Галактионовской. «Весна, тепло, любовь!» - эти образы легли в основу красочного арт-объекта. На нем изображены юноша и девушка на фоне весеннего города. В их руках бабочка как символ красоты и хрупкости окружающего мира. Молодые люди вместе с родным городом встречают пору дурманящего цветения, начала долгожданного курортного сезона и первой любви.

«Из года в год энергокомпания дает возможность талантливым художникам показать свое мастерство и сделать наш город еще привлекательнее. Уверена, новый арт-объект порадует красочным исполнением самарцев и гостей города», - рассказала руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

Напомним, что «Т Плюс» не первый год вносит свой вклад в создание колоритной городской среды. Различные авторские граффити украсили стену Самарской ГРЭС и дома №12 по ул. Маяковского, павильоны тепловых сетей в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. Тематика самая разнообразная – от напоминаний о безопасном поведении вблизи энергообъектов до советов по сохранению природы и народных сказаний.

 

 

Теги: Т ПЛЮС

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