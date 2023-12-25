При дорожных работах на Московском шоссе в Самаре два канализационных колодца засыпало кирпичами

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Одно неверное движение - и водоотведение жилых домов в центре города оказалось под угрозой. В конце декабря строительная организация работала во дворе 128 дома по Московскому шоссе. Во время дорожных работ сотрудники компании сбили крышки с колодцев и строительные материалы попали внутрь. Кирпичи, обломки асфальта мгновенно забили канализационную линию и стоки начали подниматься наверх. Произошёл излив на поверхность.

Возмущённые жители обратились в «РКС-Самара». Бригада цеха эксплуатации канализационных сетей работала два дня: откачивали накопившиеся стоки с помощью спецтехники, а потом вручную расчищали сеть водоотведения. На поверхность вытащили несколько десятков килограммов стройматериалов. Излив устранили, работу сети канализации восстановили.

Специалисты «РКС-Самара» напоминают: колодцы бытовой и ливневой канализации (и вообще любые колодцы) не предназначены для сброса мусора. Все твёрдые бытовые отходы, попадающие внутрь, застревают в трубе и образуют засор, от которого сточные воды выходят на поверхность и текут по улице. Сотрудникам строительных организаций необходимо быть внимательными при работе рядом с инженерными коммуникациями, а в случае повреждений срочно обращаться в ресурсную компанию.