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Представители «Т Плюс» вручили дипломы студентам СЭК им. П.Мачнева

1 июля 2024 09:47
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Представители «Т Плюс» вручили дипломы студентам СЭК им. П.Мачнева

Энергетики Самарского филиала «Т Плюс» вручили дипломы выпускникам Строительно-энергетического колледжа им. П.Мачнева. В том числе, заветные документы об окончании обучения получили 196 студентов факультета электро- и теплоэнергетики.

Данное учебное заведение готовит ключевых специалистов для работы на энергетических производствах. Часть выпускников ежегодно трудоустраивается на ТЭЦ, ГРЭС и предприятия тепловых сетей компании «Т Плюс». Дипломы студентам профильных энергетических специальностей вручил технический директор – главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

«Производственные предприятия «Т Плюс» традиционно являются одним из наиболее привлекательных мест трудоустройства для выпускников профильных учебных заведений региона. Энергетики всегда заинтересованы в привлечении перспективных молодых ребят к работе на энергообъектах», - отметил Виктор Яшин.

Теги: Т ПЛЮС

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