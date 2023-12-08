Представители «Т Плюс» приняли участие в первом Молодежном слете «Электропрофсоюза»

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Сотрудники компании «Т Плюс» приняли участие в первом Молодёжном слёте Самарской областной организации «Всероссийский Электропрофсоюз». Мероприятие собрало свыше 60 работников из крупнейших энергетических предприятий и организаций региона.

Молодежный слет прошел под девизом «Путь к успеху. Молодёжное наставничество». Подобный формат дал возможность энергетикам Самарской области познакомиться друг с другом, лично пообщаться с представителями руководства областного профсоюза и получить несколько уроков по успешному командному взаимодействию. Кроме того, участники слета смогли пройти психологический тренинг «Молодой лидер XXI века» и снять серию видеороликов о роли профсоюзов в жизни энергетических предприятий.

«Энергокомпания традиционно реализует целую серию инициатив в тесном взаимодействии с профсоюзной организацией. Это позволяет эффективно решать самые разнообразные вопросы – от привлечения молодых специалистов в большую энергетику до поддержки ветеранов отрасли. Первый Молодежный слет стал новой площадкой для профессионального развития лидеров профсоюзного движения региона», - отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала «Т Плюс» Галина Никонова.