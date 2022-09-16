Порядка 15 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» подписались на электронную квитанцию

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С начала года около 15 тысяч жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани из числа клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс» оформили подписку на электронные квитанции. Энергетики напоминают, что отказ от рассылки платежных документов помогает сохранить тысячи деревьев.

В рамках акции «Экодесант», направленной на сохранение природы, переход на электронный документооборот не единственная инициатива энергетиков. Также в двух офисах обслуживания клиентов - на Маяковского, 15 и Революционной, 101 «б» в Самаре – установлены боксы для сбора отработанных батареек. Здесь можно сдать солевые, щелочные и литиевые батарейки, которые энергокомпания впоследствии направит в специализированную организацию для последующей переработки.

«Мы намерены расширять число инициатив в рамках экологической акции – увеличивать число дистанционных каналов взаимодействия с клиентами, размещать новые боксы для приема батареек в других офисах обслуживания. Таким образом энергосбытовая компания предлагает клиентам внести свой вклад в сохранение окружающей среды», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

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