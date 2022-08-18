Подрядные организации приступили к ремонту улицы Алма-Атинской в Самаре

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Обновление участка дороги большими «картами» в границах улицы Стара-Загора и Московского шоссе стало возможным благодаря средствам нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



Ремонт улицы Алма-Атинская был запланирован на следующий год, однако, профильный департамент получал большое количество обращений от жителей города относительно качества дорожного полотна здесь, поэтому были изысканы средства, которые позволили выполнить ремонт раньше задуманного.

С фрезерованием изношенного покрытия рабочие бригады планируют справиться за две ночных смены.



В этом году в рамках дорожного нацпроекта планируется отремонтировать свыше 35 участков автомобильных дорог, при этом в настоящий момент в ремонте находятся 3 участка улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: администрация Самары