Подачу электроэнергии на дачных массивах Старосемейкино восстановили

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Вечером в четверг, 20 мая, в Старосемейкине Красноярского района восстановили подачу электроэнергии. Об этом около полуночи в своем твиттер-аккаунте сообщил глава поселка Михаил Белоусов.

Коммунальная авария в населенном пункте произошла в начале недели. Без света в жару остались несколько садово-дачных товариществ. По информации администрации Красноярского района, случился обрыв частного высоковольтного провода. Устранение ЧП растянулось на несколько дней из-за того, что кабель проходит под трассой М5. Собственник долго не мог найти место повреждения.



По поручению Михаила Белоусова ему в помощь направили специалистов местных служб. В итоге поврежденный участок удалось найти. Как выяснилось, выгорело 22 метра кабеля. Его пришлось заменить. Ремонт и пуско-наладочные работы завершили накануне вечером. Теперь в домах дачников вновь есть свет, сообщает Сова.инфо.