Под Самарой в пятницу, 2 декабря, отключат газ

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Причина неудобства кроется в проведении плановых работ.

Без голубого топлива останутся жители города Кинель, пишет ГТРК Самара. Газовщики намерены начать работы в 8:00, а закончить в 16:00. Коммунального блага не будет на следующих улицах:

ул. 50 лет Октября;

ул. Золинская;

ул. Маяковского;

ул. Светлая;

пер. Задворный;

ул. Некрасова;

ул. Крупской.

Напомним, 1 декабря тарифы на газ увеличились. Подросли цены и на другие коммунальные услуги. Предельный индекс изменения вносимой гражданами платы за ЖКУ департаментом ценового и тарифного регулирования региона для Кинеля установлен на уровне 10,2%. Для других городов и районов – иной.