Почти 50% клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» предпочитают онлайн-способы передачи показаний счетчиков

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Каждый второй клиент Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», имеющий индивидуальный прибор учета горячего водоснабжения, ежемесячно передает данные о начислениях с помощью онлайн-каналов. Причем с начала ограничений, связанных с COVID-2019, число жителей региона, перешедших на дистанционное взаимодействие с энергокомпанией, увеличилось на 35%.

апоминаем, что передать показания счетчиков по квитанциям от «Т Плюс» жители могут несколькими способами:

- в Личном кабинете (в данном случае регистрация на сайте обязательна);

- через сервис «Передача показаний онлайн» на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/post/ (без регистрации);

- с помощью QR-кода на квитанции.

Для клиентов, лицевой счет которых состоит из 10 цифр, дополнительно доступны онлайн-чат, а также мессенджеры Telegram и Viber (Светлана. ЭнергосбыТ Плюс) и социальная сеть ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»).

Клиенты, получающие квитанции через ООО «ЕРЦ г.Тольятти», могут также передать показания приборов учета:

- по телефону 8(8482) 95-77-85;

- с помощью SMS на номер +7 902 180 92 21;

- через личный кабинет на сайте ООО «ЕРЦ г. Тольятти».

«Мы призываем жителей региона своевременно, с 15 по 25 число каждого месяца, направлять данные индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения. В таком случае в платежных документах будут отражены актуальные начисления счетчиков», - рассказал руководитель управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Гречиха.

Все подробности о способах передачи показаний индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения можно узнать на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». ​

Фото: pixabay