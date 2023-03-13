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Победители новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» получили квитанции с призовым зачислением

13 марта 2023 17:22
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Кэшбэк от энергетиков на оплату тепла и горячего водоснабжения увидели 550 жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.

Клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», вошедшие в число победителей акции «В Новый год – без долгов и с подарками!», получили квитанции с призовым зачислением в размере 1000 рублей. Кэшбэк от энергетиков на оплату тепла и горячего водоснабжения увидели 550 жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.

Напомним, в конце 2022 года в Самарской области прошла традиционная новогодняя акция для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс». Для участия им необходимо было до 31 декабря 2022 года оплатить все начисления за тепло и горячую воду за ноябрь и рекомендуемый платеж за декабрь, а также убедиться в отсутствии задолженности за указанные энергоресурсы. В общей сложности в акции приняли участие свыше 125 тысяч клиентов – физических лиц, причем наибольшую активность показали жители Сызрани.

«Новогодняя акция от энергосбытовой компании на этот раз предоставила клиентам возможность получить целую россыпь призов. Так, всем ее участникам были списаны пени за просрочку платежа, а также 500 счастливчиков выиграли призовое зачисление. Более того, был проведен дополнительный розыгрыш среди подписавшихся на электронную квитанцию. По его итогам еще 50 клиентам были зачислены по 1000 рублей на счет», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Ознакомиться с лицевыми счетами победителей акции «В Новый год – без долгов и с подарками!» 2022-2023 гг. можно на официальном сайте. В свою очередь оформить подписку на электронную версию платёжного документа можно на сайте энергокомпании и в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс».

Теги: Т ПЛЮС

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