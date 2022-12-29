Победители акции «ЭнергосбыТ Плюс» украсили дома новогодней иллюминацией

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Победители акции «Лучшая жилищная организация - 2022» украсили дома и придомовые территории новогодней иллюминацией, которую они получили в качестве приза от Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Напомним, в этом году в четвертый раз прошла акция по выбору лучших управляющих компаний и товариществ собственников жилья региона. Среди главных критериев оценок были своевременность внесения платежей и показаний приборов учета. В 2022 году энергетики получили рекордное количество заявок на участие – от 97 УК и ТСЖ Самарской области.

На днях жильцы дома №121 по ул. Аэродромной в Самаре украсили подъезды яркими гирляндами. Теперь эта классическая «хрущевка» выделяется в ряду однотипных домов своей праздничной иллюминацией.

«Мы ведем активную работу с жильцами дома, что дает свой эффект - мы исправно оплачиваем коммунальные платежи и выполняем все рекомендации от ресурсоснабжающей организации. В конкурсах от энергокомпании участвуем не в первый раз: в 2019 году наше ТСЖ также было признано одним из лучших, и мы получили в подарок детскую площадку», - поделилась впечатлениями председатель ТСЖ «Советский-13» Ульяна Кузнецова.

«Мы благодарим всех участников и победителей за активное участие и поздравляем с победой! А жителям региона напоминаем, что в настоящее время в регионе идет акция «В Новый год - без долгов и с подарками!» Для участия в ней клиентам энергокомпании необходимо до конца года погасить задолженность и внести рекомендуемый платеж за декабрь. Победителей этого года ждет списание пеней, подарочные сертификаты на поверку приборов учета ГВС, а также сертификаты номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов. Дополнительные призы ждут победителей специального розыгрыша среди тех, кто подпишется на получение электронной квитанции», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробности акции можно узнать на официальном сайте компании офисов обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».