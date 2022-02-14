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По результатам проверок работ по уборке Самары от снега принято кадровое решение
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По результатам проверок работ по уборке Самары от снега принято кадровое решение

14 февраля 2022 15:27
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Свою должность должен покинуть директор МП «Благоустройство».

Свою должность должен покинуть директор МП «Благоустройство». Это решение было озвучено Еленой Лапушкиной 14 февраля на еженедельном совещании в Администрации:

«За два дня объездов мы посмотрели практически все районы. Работы ведутся, но замечаний остается очень много. Многое было оговорено, проблемы озвучены, но организации работ нет. Ситуация на ключевых улицах для двух районов - Аэродромной и Гагарина существенно не изменилась, несмотря на наши замечания. Там ходит общественный транспорт, много соцобъектов. Поэтому выводы сделаны, кадровые решения приняты».

Елена Лапушкина подчеркнула, что работа по расчистке города от снега продолжается без перерыва. Главы внутригородских районов и подрядные организации отчитались о готовности Самары к рабочей неделе.

В прошедшие сутки в уборке территории города было задействовано 554 единицы техники и 2876 дворников, вывезено  около 6500 тонн снега.

 

Фото:   администрация Самары

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