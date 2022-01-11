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Платёжные документы за декабрь самарцы получили в декабре

11 января 2022 12:02
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Платёжные документы за декабрь самарцы получили в декабре

Квитанции от «РКС-Самара» за водоснабжение и водоотведение за декабрь 2021 года были сформированы и разосланы жителям в декабре. Они рассчитывались по ноябрьским показаниям. В январе квитанций не будет. Следующие квитанции за холодную воду и канализацию самарцы получат в феврале за январь 2022 года.

Напоминаем, что показания счётчиков холодного водоснабжения (и горячего – для расчёта водоотведения) необходимо передавать в «РКС-Самара» с 7 по 23 число каждого месяца. Способы передачи показаний:

- через личный кабинет lk.samcomsys.ru,

- через сайт samcomsys.ru без регистрации,

- по телефону 207-25-40 (через голосового робота – без очереди!),

- в центрах обслуживания клиентов (через терминалы). 

Также нужно обращать внимание на срок поверки прибора учёта, дата которой указана в технической документации. Если пропустить этот срок, три месяца начисления будут производиться по среднему значению, а с четвёртого месяца – по нормативу. Срок поверки можно посмотреть в личном кабинете на сайте samcomsys.ru. 

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