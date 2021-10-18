ПАО «Т Плюс» напоминает о правилах безопасности вблизи энергообъектов

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В октябре 2021 года на объектах ПАО «Т Плюс» в Самарской области зафиксированы новые случаи хищений крышек люков тепловых камер. Всего с начала года на тепловых сетях в Самаре похищено порядка 300 крышек люков тепловых камер. Это втрое больше, чем за весь 2020 год.

Энергетики «Т Плюс» призывают горожан соблюдать обязательные правила безопасности вблизи мест проведения ремонтных работ, а также вблизи тепловых сетей и теплокамер, на которых могут отсутствовать или быть повреждены крышки люков.

«Противоправные действия охотников за металлом чреваты аварийными ситуациями на дорогах, а также представляют угрозу для жителей. Мы делаем все возможное, чтобы оперативно устанавливать новые крышки на место украденных. Вместе с тем мы призываем самарцев проявлять бдительность и не оставлять без внимания случаи воровства, которые могут стать причиной травм и привести к ущербу личного имущества», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Филиппов.

Если Вы стали свидетелем кражи крышки люка, сообщите об этом в правоохранительные органы. Если Вы увидели колодец с плохо закрытой или отсутствующей крышкой, сразу же сообщите об этом в круглосуточную интернет-приемную «ПТС» https://teplo.energy/ или по телефону (846) 279-65-00.

Фото из открытых источников