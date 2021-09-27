Отрадненское отделение ПАО «Самараэнерго» приостанавливает очное обслуживание потребителей

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С 27 сентября 2021 года в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в Самарской области Отрадненское отделение ПАО «Самараэнерго», расположенное по адресу г. Отрадный, ул. Молодогвардейская, 22, закрывает предварительную запись на очное посещение и приостанавливает очное обслуживание потребителей.

Связаться с Отрадненским отделением ПАО «Самараэнерго» по-прежнему можно дистанционно:

по единому бесплатному телефонному номеру:

- 8 800 1000 763

- по электронной почте: otren@samaraenergo.ru.

- по телефонам отделения: 8 (84661) 3-08-92, 2-23-02, 2-07-48, 2-03-34.

Очное обслуживание осуществляется в дополнительных пунктах приема потребителей (по предварительной записи и с соблюдением всех эпидемиологических норм безопасности) по адресам:

1. Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Комсомольская, д. 164а.

2. Самарская область, Исаклинский район, с. Исаклы ул. Ленинская д.53.

О возобновлении очного обслуживания Отрадненского отделения ПАО «Самараэнерго» будет сообщено дополнительно.