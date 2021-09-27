Отрадненское отделение ПАО «Самараэнерго» приостанавливает очное обслуживание потребителей

С 27 сентября 2021 года в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в Самарской области Отрадненское отделение ПАО «Самараэнерго», расположенное по адресу г. Отрадный, ул. Молодогвардейская, 22, закрывает предварительную запись на очное посещение и приостанавливает очное обслуживание потребителей.
Связаться с Отрадненским отделением ПАО «Самараэнерго» по-прежнему можно дистанционно:
по единому бесплатному телефонному номеру:
- 8 800 1000 763
- по электронной почте: otren@samaraenergo.ru.
- по телефонам отделения: 8 (84661) 3-08-92, 2-23-02, 2-07-48, 2-03-34.
Очное обслуживание осуществляется в дополнительных пунктах приема потребителей (по предварительной записи и с соблюдением всех эпидемиологических норм безопасности) по адресам:
1. Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Комсомольская, д. 164а.
2. Самарская область, Исаклинский район, с. Исаклы ул. Ленинская д.53.
О возобновлении очного обслуживания Отрадненского отделения ПАО «Самараэнерго» будет сообщено дополнительно.