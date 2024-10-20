По состоянию на 20 октября, отопление подключено в 99,92 % жилых домов региона, сообщает министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.
Неподключенными пока остаются 18 домов в областной столице.
Также ждут отопления такие объекта социальной сферы, как Самарский техникум кулинарного искусства (3 здания) и Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького.
Причины отсутствия тепла -повреждения на теплосетях. Специалисты делают все возможное для скорейшего подключения. Ситуация на контроле.
Фото: freepik.com