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Отопление подключено в 99,92 % жилых домов региона

20 октября 2024 18:31
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Неподключенными пока остаются 18 домов в областной столице. Причины отсутствия тепла -повреждения на теплосетях.

По состоянию на 20 октября, отопление подключено в 99,92 % жилых домов региона, сообщает министерство энергетики и ЖКХ Самарской области. 

Неподключенными пока остаются 18 домов в областной столице. 

Также ждут отопления такие объекта социальной сферы, как Самарский техникум кулинарного искусства (3 здания) и Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького. 

Причины отсутствия тепла -повреждения на теплосетях. Специалисты делают все возможное для скорейшего подключения. Ситуация на контроле.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

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