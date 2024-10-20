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По состоянию на 20 октября, отопление подключено в 99,92 % жилых домов региона, сообщает министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.

Неподключенными пока остаются 18 домов в областной столице.

Также ждут отопления такие объекта социальной сферы, как Самарский техникум кулинарного искусства (3 здания) и Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького.

Причины отсутствия тепла -повреждения на теплосетях. Специалисты делают все возможное для скорейшего подключения. Ситуация на контроле.

Фото: freepik.com