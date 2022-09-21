Отопительный сезон официально начнется в Самаре 27 сентября

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Объекты социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, детские сады и школы мы уже начали подключать по заявкам и согласованию ресурсоснабжающей организации. 27 сентября начнем подключать жилые дома и другие объекты. Подключение тепла - не одномоментный, поэтапный процесс, который займет около двух недель.

В этом сезоне, как и в прошлом году, была проделана большая подготовительная работа. Благодаря модели альткотельной, на которую Самара перешла в 2020 году, инвестиции в перекладку теплосетей увеличились в разы. В этом году в Самаре отремонтировано 20 участков теплосетей, продолжается строительство двух новых котельных в Куйбышевском районе и подведение к ним теплосетей. Параллельно идут работы в рамках ремонта и технического перевооружения теплотрасс - на некоторых объектах ведется плановая работа по переключению с временной схемы на постоянную. Да, сразу решить накопившиеся проблемы высокого износа сетей нельзя, но мы планомерно идем к тому, чтобы как можно больше самарцев получали тепло без перебоев по новым надежным трубам.