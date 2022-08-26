Отопительный сезон-2022: степень готовности плановых перекладок в Самаре составляет порядка 90%

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Под постоянным контролем со стороны Администрации города находятся работы по подготовке Самары к будущему отопительному сезону.



«Из 12 участков на сегодняшний день готово уже 6 - с восстановлением благоустройства – это, в том числе, теплотрассы по улицам Молодогвардейской, Самарской, Рабочей, Металлистов. К добавленным 8 мы уже приступили, на них в обязательном порядке мы собираем временную трубу, по которой начнем подачу тепла по наступлению отопительного сезона», - сообщил Владимир Василенко.



Особое внимание Первый вице-мэр уделил дополнительному объекту – теплотрассе, расположенной по улице Аминева, частично проходящей по территории школы №102

Помимо модернизации теплотрасс ведется подготовка жилого фонда, а также объектов здравоохранения, культуры и спорта.