Осторожно, окрашено: в Самаре ведутся работы по замене и ремонту барьерных ограждений

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В настоящее время подрядными организациями ведутся работы по замене и ремонту барьерных ограждений. В этом году муниципальным контрактом заложен ремонт полутора тысяч погонных метров конструкций такого типа.

С наступлением теплой погоды работы вошли в активную фазу, сейчас службы благоустройства справились уже с третью запланированного объема.

В части покраски – из заложенных контрактом 7 тысяч погонных метров ограждений, приведено в порядок уже 15% от общего объема.

Параллельно с этим на улично-дорожной сети города организованы работы по покраске и ремонту урн. В этом сезоне запланирована покраска 2,5 тысяч урн.

Отметим также, что в текущем году в рамках содержания улично-дорожной сети города планируется установить еще 300 урн. Они появятся вблизи остановок общественного транспорта и перекрестков.

Фото: администрация Самары