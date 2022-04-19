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Осторожно, окрашено: в Самаре ведутся работы по замене и ремонту барьерных ограждений

19 апреля 2022 15:54
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В части покраски – из заложенных контрактом 7 тысяч погонных метров ограждений, приведено в порядок уже 15% от общего объема.

В настоящее время подрядными организациями ведутся работы по замене и ремонту барьерных ограждений. В этом году муниципальным контрактом заложен ремонт полутора тысяч погонных метров конструкций такого типа.

С наступлением теплой погоды работы вошли в активную фазу, сейчас службы благоустройства справились уже с третью запланированного объема.

В части покраски – из заложенных контрактом 7 тысяч погонных метров ограждений, приведено в порядок уже 15% от общего объема.

Параллельно с этим на улично-дорожной сети города организованы работы по покраске и ремонту урн. В этом сезоне запланирована покраска 2,5 тысяч урн. 

Отметим также, что в текущем году в рамках содержания улично-дорожной сети города планируется установить еще 300 урн. Они появятся вблизи остановок общественного транспорта и перекрестков.

 

Фото:   администрация Самары

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