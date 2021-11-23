Осторожно мошенники: фальшивые квитанции

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На территории Самарской области появилась организация, которая незаконно собирает денежные средства с юридических лиц, а также пытается обмануть обычных жителей.

В адрес регионального оператора начали поступать обращения по поводу ООО «ГОСТЭКОКОНТРОЛЬ», которое рассылает платежные документы юридическим лицам о необходимости оплаты услуги паспортизации отходов. Компания также распространяет фиктивные квитанции в почтовые ящики физлицам с требованием оплатить обслуживание несуществующего узла учета.

1 вариант мошенничества — «паспортизация отходов»

Мошенники используют липовые квитанции, в которые сразу включен QR-код на оплату «обязательной паспортизации отходов».

На что давят аферисты:

— делают отсылку к федеральному законодательству;

— используют случайный набор постановлений правительства Самарской области и Департамента ценового и тарифного регулирования;

— упоминают регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс»;

— запугивают штрафами в случае отказа от оплаты квитанции.

К сожалению, некоторые организации уже пострадали от рук мошенников, переведя им деньги.

Действительно, паспортизация отходов для всех юрлиц обязательна. Документ разрабатывается единоразово на начальном этапе работы юридического лица и действует бессрочно.

В паспорте прописывается — какие виды отходов и каких классов опасности образуются в организации. Заказать данный документ можно в любой фирме, имеющей соответствующую лицензию.

2 вариант мошенничества — «абонентское обслуживание узла учета»

В конце октября квитанции от ООО «ГЭК» оказались в почтовых ящиках жителей Тольятти. Наименование — «абонентское обслуживание узла учета за 2021 год». ИНН и номер счета получателя платежа совпадают с данными ООО «ГОСТЭКОКОНТРОЛЬ».

Просим всех жителей Самарской области, а также всех юридических лиц внимательно проверять все поступающие квитанции и не переводить деньги на счета мошенников! Будьте бдительны и проверяйте реквизиты!

Если же вы уже пострадали от действий мошенников, обращайтесь в правоохранительные органы, предоставив все подтверждающие документы о проведенных финансовых операциях.