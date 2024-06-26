Организации Самарской области все чаще выбирают электронный документооборот при работе с «ЭнергосбыТ Плюс»

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Каждая вторая организация региона, из числа клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», использует электронный документооборот (ЭДО). Преимущества такого взаимодействия очевидны - этот инструмент помогает юридическим лицам безопасно и оперативно решать все вопросы взаимодействия с поставщиком тепла.

Главными преимуществами электронного документооборота являются экономия времени и средств на бумагу, печать и доставку документов, а также удобство бессрочного хранения и быстрого поиска по нужному фильтру. ЭДО ведется через системы «СБиС» и «Диадок».

«Использование электронного документооборота позволяет все возникающие вопросы решать дистанционно, исключая необходимость посещения офисов обслуживания. Неудивительно, что значительная часть наших клиентов уже оценила экономию времени и средств при использовании этого инструмента», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.