Оплата коммунальных услуг: мораторий закончился

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С 1 января 2021 года прекратилось действие моратория на предъявление и взыскание неустойки за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

С апреля 2020 года ресурсоснабжающие организации не начисляли пени собственникам и пользователям жилых и нежилых помещений за несвоевременное исполнение обязательств по оплате коммунальных услуг. С 1 января 2021 года все ограничения на начисление неустоек, пеней и штрафов действовать перестали. Должникам пени будут начислены за все периоды, исключая период с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года. В январских квитанциях, которые через несколько дней доставят самарцам, уже будут эти расчёты.

Также с начала 2021 года прекратил действовать мораторий на отключение должников от ресурсов. Холодное водоснабжение в многоквартирных домах не отключается, а вот остаться без канализации, если не платить за водоснабжение и водоотведение, вполне возможно. «РКС-Самара» ведет строгий учет всех должников. Если есть проблема с погашением, необходимо вместе с ресурсоснабжающей организацией искать выход, а не прятаться от долговых требований.

Внимательно прочитайте свою квитанцию! Удостоверьтесь, что вы не имеете долгов перед компанией, подающей воду и принимающей стоки, что вам не грозит отключение от привычных удобств.



