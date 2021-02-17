Около 9,5 тысяч тонн снега убрали с улиц Самары за минувшие сутки

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Около 9,5 тысяч тонн снега доставили с улиц города на полигоны за минувшие сутки. За 2 смены в уборке задействовали 363 человека и 487 единиц техники. Израсходовали более 100 тонн различных противогололедных материалов. Внимание уделено дорогам во всех внутригородских районах, в том числе и отдаленным участкам. Так, только с улицы Неверова, отремонтированной в прошлом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», с начала зимы утилизировали 1860 тонн снега.

Сегодняшняя погода – морозная и солнечная способствует тому, чтобы в штатном режиме, своевременно выполнить весь технологический комплекс работ по зимнему содержанию, в том числе, вывезти снег после предыдущей порции осадков. Отметим, что в Самаре их выпало 119,5% от месячной нормы лишь за половину февраля. Планомерные работы необходимы еще и для подготовки к очередному снегопаду – его с вероятностью 40% синоптики прогнозируют в начале следующей недели.

С раннего утра на улице Неверова трудятся более полутора десятка рабочих и 5 спецмашин муниципального предприятия «Благоустройство». Задача – выполнять расчистку не только качественно, грамотно, но и бережно во избежание повреждения обновленных элементов улично-дорожной сети.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы не только улица Неверова – дорога второй категории, но и остальные в нашем поселке были вовремя расчищены. Проявляем активность – делаем заявки на проведение уборки. Сотрудники служб благоустройства стараются, чтобы все обращения были взяты в работу. Мы же постоянно следим, ведем собственный мониторинг, смотрим за тем, где и как они расчищают. Взаимодействие отлажено. При необходимости звоним, уточняем, даем дополнительные адреса», - рассказала управляющий микрорайоном № 1 пос. им. Шмидта Светлана Большакова.

«В настоящее время производится обработка противогололедным материалом тротуаров, площадок остановок общественного транспорта, пешеходных переходов. Все сделано для того, чтобы добиться расчистки до асфальтобетонного покрытия. Помимо этого, силами МП «Благоустройство» выполняется комплекс мероприятий по расширению проезжей части, раздвиганию снежных валов на переходах и остановках, формированию снежных масс с последующим вывозом их на спецполигоны», - пояснил и. о. директора МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Дмитрий Трофимов.

Все работы находятся на круглосуточном контроле. При возникновении замечаний подрядчику выписываются предписания со сроком устранения недочетов в 1-2 дня.

«Для максимальной объективности во время объездов стараемся обследовать каждый элемент благоустройства, при этом в проверке участвуют не только специалисты муниципального учреждения «Дорожное хозяйство», подведомственного профильному городскому департаменту, но и сотрудники подрядной организации», - добавил представитель курирующей службы.

Сегодня в целом по Самаре в дневную смену актуальные работы по содержанию улично-дорожной сети, общественных пространств выполняются силами 428 уборщиков, вывели 224 спецмашины. В том числе, дорогами занимаются 273 рабочих, направлено 180 средств механизации – их количество нарастят ночью, когда снижается трафик и выполняется основной объем работ. Планы оперативно корректируются с учетом результатов мониторинга, погодных условий, обращений горожан, направленных, в том числе, через социальные сети, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации