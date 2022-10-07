Около 4 км теплосетей в Самарской области прошли проверку роботом-диагностом

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Специалисты ПАО «Т Плюс» подвели итоги работы телеуправляемого комплекса на подземных коммуникациях Самарской области в ремонтную кампанию текущего года. Современную технологию внутритрубной диагностики энергетики применили на почти 4 км магистральных теплосетей. В 2021 году специалисты Самарского филиала энергокомпании обследовали порядка 3 км теплотрасс в Самаре и Новокуйбышевске. В этом году телеуправляемый диагностический комплекс был впервые задействован и на коммуникациях в Сызрани.

Напомним, что «робот-диагност» погружается внутрь выведенной в ремонт тепловой сети и с помощью метода переменного намагничивания определяет толщину стенок трубы. По итогам обследования теплоэнергетики выполняют замену изношенных участков трубопроводов или вносят коррективы в планы ремонтов. Данная технология разработана питерскими инженерами и не имеет аналогов в мире.

«Мы используем различные методы диагностики теплосетевых коммуникаций. Большой плюс внутритрубного обследования заключается в том, что роботу доступны участки теплосети под оживленными автотрассами или трамвайными путями», - отметил главный инженер Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Андрей Филиппов.

Подчеркнем, что проверка трубопроводов «роботом» – это дополнительный способ выявления дефектов, она не заменяет традиционных методов проверки сетей повышенным давлением («опрессовку»). Подробнее о важности своевременной проверки подземных коммуникаций можно узнать в ролике «Что такое опрессовка?» (https://youtu.be/__rwtxYFvIQ).