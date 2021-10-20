Около 4,5 тысячи организаций Самарской области перешли на электронные квитанции от «ЭнергосбыТ Плюс»

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По состоянию на 20 октября, около 4,5 тысячи компаний региона, являющихся клиентами Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», отказались от бумажных квитанций в пользу электронного документооборота. Это позволяет организациям оперативно получать платежные документы и своевременно оплачивать тепло и горячую воду.

В рамках акции «Экодесант», направленной на сохранение природы, энергетики продвигают самые различные онлайн-сервисы, призванные сделать взаимодействие юридических лиц с энергокомпанией максимально удобным и эффективным. В частности, с простой инструкцией по переходу на электронный документооборот можно ознакомиться здесь.

«Мы ведем постоянную работу над созданием удобных и безопасных онлайн-сервисов для наших клиентов. Сегодня предприниматели могут дистанционно узнавать баланс по каждому договору, передавать показания приборов учёта, получать счета-фактуры и расчетные ведомости, консультироваться со специалистами по профильным вопросам и оплачивать счета за отопление и горячую воду. Неудивительно, что число организаций, отдающих предпочтение онлайн-каналам, постоянно растет», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробнее о дистанционных сервисах для юридических лиц можно на официальном сайте энергокомпании https://samara.esplus.ru/.