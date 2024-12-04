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Около 30 тысяч жителей Самарской области уже присоединились к новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»

4 декабря 2024 13:59
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Около 30 тысяч жителей Самарской области уже присоединились к новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»

В ноябре 2024 года около 30 тысяч клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» выполнили условия традиционной акции «В Новый год – без долгов!» Присоединиться к ней жители региона могут до 31 декабря 2024 года.

Напомним, что данная акция в Самарской области проводится ежегодно с 2015 года. За это время ее победителями стали порядка двух тысяч клиентов компании из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Для участия в акции «В Новый год - без долгов!» необходимо оплатить квитанцию за ноябрь, внести рекомендуемый платеж за декабрь и погасить задолженность в случае ее наличия.

Всем ее участникам будут списаны пени, а победители праздничного розыгрыша получат кешбэк 1000 рублей на лицевой счёт.

Подробности акции можно узнать на официальном сайте компании https://samara.esplus.ru или у сотрудников офисов обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».

 

 

Теги: Т ПЛЮС

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