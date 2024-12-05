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Официальный комментарий ООО "ЭкоСтройРесурс" по поводу выплаченного штрафа

5 декабря 2024 11:59
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Официальный комментарий ООО "ЭкоСтройРесурс" по поводу выплаченного штрафа

ООО «ЭкоСтройРесурс» прислало официальный комментарий после выхода публикации на тему "Бывшего мусорного оператора Самарской области оштрафовали на 100 миллионов за картельный сговор"

https://www.niasam.ru/proisshestviya_i_kriminal/byvshego-musornogo-operatora-samarskoj-oblasti-oshtrafovali-na-100-millionov-za-kartelnyj-sgovor-245100.html 

"Оплата штрафа не рассматривается судебной практикой как факт признания вины. ООО «ЭкоСтройРесурс» оплатило штраф в сроки, предусмотренные действующим российским законодательством. Мы располагаем данными о фактах фальсификации доказательств вины компании со стороны ряда работников антимонопольного органа. Вынесенные решения считаем ошибочными, незаконными и продолжим их оспаривание", - сообщает ООО «ЭкоСтройРесурс».

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