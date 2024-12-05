Официальный комментарий ООО "ЭкоСтройРесурс" по поводу выплаченного штрафа

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ООО «ЭкоСтройРесурс» прислало официальный комментарий после выхода публикации на тему "Бывшего мусорного оператора Самарской области оштрафовали на 100 миллионов за картельный сговор"

https://www.niasam.ru/proisshestviya_i_kriminal/byvshego-musornogo-operatora-samarskoj-oblasti-oshtrafovali-na-100-millionov-za-kartelnyj-sgovor-245100.html

"Оплата штрафа не рассматривается судебной практикой как факт признания вины. ООО «ЭкоСтройРесурс» оплатило штраф в сроки, предусмотренные действующим российским законодательством. Мы располагаем данными о фактах фальсификации доказательств вины компании со стороны ряда работников антимонопольного органа. Вынесенные решения считаем ошибочными, незаконными и продолжим их оспаривание", - сообщает ООО «ЭкоСтройРесурс».