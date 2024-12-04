Бывшего мусорного оператора Самарской области оштрафовали на 100 миллионов за картельный сговор

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Антимонопольная служба уличила в нарушении закона ООО «Экостройресурс». Речь идет о том периоде, когда компания выполняла функции регоператора Самарской области по вывозу мусора. Кроме того, в сговоре обвинили транспортировщиков отходов ООО «ТрансРесурс», ООО «ТрансЭко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город».

— Служба установила, что в 2019–2021 годах компании заключили антиконкурентное соглашение, чтобы ограничить число потенциальных участников торгов на оказание услуг по транспортировке отходов. Кроме того, «ТрансРесурс», «ТрансЭко», «Транском», «Дакант» и «Чистый Город» заключили ограничивающее конкуренцию соглашение с целью поддержания цен на указанных торгах, — сообщили в самарском управлении ФАС.

Общая сумма начальных максимальных цен торгов составила 31 миллиард 277 миллионов рублей. Организациям назначили штрафы: «Экостройресурс» — 107 миллионов, «Транском» — 1 миллион 358 тысяч, «Дакант» — 5 миллионов, «ТрансРесурс» — 61 миллион, «ТрансЭко» — 8 миллионов 821 тысяч, «Чистый Город» — 2 с половиной миллиона. Деньги уже поступили в федеральный бюджет, пишет 63.ру.