Очередной миллиард вложен в водоснабжение и водоотведение Самары

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Инвестиционная программа «РКС-Самара», которая реализуется сейчас в Самаре в рамках государственно-частного партнёрства, рассчитана до 2023 года и содержит мероприятия на сумму более 5 млрд рублей.

В 2020 году ресурсоснабжающее предприятие вложило в модернизацию водоснабжения и водоотведения столицы региона 1,2 млрд рублей. В 2021 году – 1,5 млрд рублей. В 2022 году запланированы инвестиции в размере 1,192 млрд рублей (все суммы указаны с НДС).

Один из самых масштабных проектов – строительство двух водоводов диаметром 600 мм от НФС-2 до посёлка Управленческий и сооружений на них. Они будут введены в эксплуатацию в 2023 году. Сейчас продолжается прокладка труб и строительство насосной станции третьего подъёма.

В 2022 году будет построен новый водовод в пос. Зубчаниновка (по ул. Арзамасской, Смышляевскому шоссе, ул. Бортмехаников и ул. Чекистов). Он позволит значительно улучшить водоснабжение этой части Кировского района Самары.

Также продолжается реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов на Городских очистных канализационных сооружениях. Помимо собственных средств «РКС-Самара» в рамках федеральной целевой программы «Оздоровление Волги» планируется освоение дополнительных средств в размере 1,184 млрд рублей.