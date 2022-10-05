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Региональным оператором по обращению с ТКО разработана программа по экологическому воспитанию подрастающего поколения. В ее рамках в учебных заведениях проводятся мастер-классы по внедрению в жизнь экологичных привычек и раздельного сбора мусора.



Очередной экоурок прошел сегодня во втором "Б" классе самарской гимназии № 3. Детей учили экономить ресурсы: выключать воду, когда чистишь зубы; не оставлять в розетке зарядное устройство, когда телефон уже заряжен. Вместо полиэтиленового пакета, который разлагается больше 100 лет, использовать сумку-шопер из ткани. Убирать мусор после отдыха на природе. Классный руководитель рассказала, что у детей есть такой опыт. В турпоходе на гору Тип-Тяв, которая расположена в устье реки Сок, дети вместе с родителями не только убрали за собой место после пикника, но и очистили от мусора прилегающую территорию.



Также специалисты рассказали, какой пластик идет в переработку, куда можно сдать использованные батарейки.



По окончании мастер-класса каждому ребенку вручили маленький презент на память, а всему классу - Свидетельство о прохождении экоурока.

Фото: Минэнерго и ЖКХ Самарской области