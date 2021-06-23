«Общее решение» стало одним из самых ярких проектов фестиваля «ВолгаФест-2021»

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Завершилось художественное оформление забора Самарской ГРЭС в рамках интерактивного проекта «Общее решение», поддержанного компанией «Т Плюс». В его реализации приняли участие более 3,5 тысяч жителей города, превратив промышленный объект в символ вдохновения и единения творческих людей.

Напомним, что всем желающим предлагалось проголосовать за понравившийся цвет на специальном сайте проекта https://artreshenie.ru/. В волжскую палитру вошли 20 цветов с уникальными названиями, которые ассоциируются с известными локациями родного города: «Курмышовый», «Желтая хлебка», «Живой жигулевский, «Поздний закатный», «Весенний Проран», «Заволжский рассветный» и прочие. От результатов голосования, в котором приняло участие свыше 2 тысяч горожан, зависело расположение цветных полос и их ширина. Самыми популярными стали «Рыбная бирюза», «Ночной волжский», «Вечерний Струковский», «Пурпурный на дне» и «Пляжный».

В дни проведения фестиваля «ВолгаФест» около 1,5 тысяч жителей и гостей города стали волонтерами проекта, приняв участие непосредственно в раскраске стены. Последние штрихи в роспись забора старейшей в Поволжье электростанции внес и автор идеи – художник Андрей Сяйлев.

Проект «Общее решение» нашел отклик у многих журналистов, блогеров, политических деятелей, да и просто неравнодушных людей. Например, российский журналист, теле- и радиоведущий, блогер, автор канала «Редакция» на YouTube Алексей Пивоваров отметил в сети Instagram, что самарский проект «учит людей, что «правильное» мнение не обязательно должны быть одно - и нужно учитывать все голоса, а не только мнение большинства».

Теперь между двумя очередями самарской набережной все жители и гости Самары могут увидеть уникальный пример общественного создания городского пространства, ставший результатом общего решения горожан.

Фото: «Т Плюс»