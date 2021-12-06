Новые водоводы на развязке: на время работ возможно снижение давления в части города. 

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Сразу три новых водовода диаметром 1000 мм подключат к действующим сетям холодного водоснабжения при реконструкции ул. Ново-Садовой.

Работы будут проводиться по заказу Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Специалисты «РКС-Самара» уже провели подготовку к переврезке: требуется большой профессионализм, так как от труб такого диаметра запитаны большие участки сетей водоснабжения. Планируется, что подрядная организация будет производить подключение в действующие водоводы с утра 8-го до вечера 10 декабря 2021 года.

Технические условия участка таковы, что холодное водоснабжение на время работ отключаться не будет, но возможно понижение давления в жилых домах в границах улиц Антонова-Овсеенко - Карбышева - М.Тореза - Мяги - Революционная - Московское шоссе - Гаражная. Жителям рекомендуется сделать запас воды.

Фото: «РКС-Самара»